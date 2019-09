بلدي زليتن يناقش سبل تنفيذ اتفاق «العامة للكهرباء»

ناقش المجلس البلدي زليتن مع عدد من مسؤولي دائرة توزيع الكهرباء زليتن السبل الكفيلة للإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بطرابلس الاسبوع الماضي.

وتمحور الاجتماع حول كيفية معالجة مشكلة طرح الأحمال ومعالجة مشكلة التوليد ومقترح انشاء محطة بالقرب من محطة تحلية المياه ومعالجة التعديات التي تحدث على الشبكة الكهربائية.

ومن جانبهم أكد أعضاء المجلس البلدي على حرصهم بالنهوض بهذا القطاع وتذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه عمل مشاريع الكهرباء بالمدينة، مشددين على ضرورة التواصل المستمر من قبل مسؤولي الدائرة بزليتن مع المجلس البلدي ومجلس إدارة الشركة.

يذكر أن الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بدائرة التوزيع حضره كل من أعضاء المجلس البلدي م. مصطفى بن عائشة و الدكتور عبدالسلام عصمان ونضال الدوكالي ومدير ادارة توزيع زليتن م. محمد بن صوفية ومساعد مدير الادارةم. ونيس العجيلي وعدد من المهندسين بالدائرة ومحطة توزيع حكمون .

