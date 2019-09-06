السفير الأمريكي يلتقي المسؤولين المنتخبين بالبلديات

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للشرق الأوسط مايك هارفي مع عددا من المسؤولين المنتخبين بالبلديات في ليبيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها المسؤولون المنتخبون في كثير من الأحيان أثناء تقديم الخدمات الأساسية للناخبين في ظل الوضع السياسي الذي تعيشه ليبيا حيث أكد السفير التزام بلاده بالحل السياسي والسلمي للصراع الدائر في ليبيا.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان قد أصدر قرارا يُفيد بمنع أي اجتماعات أو لقاءات مع أطراف رسمية في الخارج، إلا بإذن من المجلس، وبعلم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، حيث أعلن الرئاسي أن قراره موجه إلى الوزاراء ووكلاء الوزرات وعمداء البلديات، ورؤوساء الأجهزة والهيئات العامة، وأي مسؤول يحمل صفة رسمية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي لضبط سير عمل المؤسسات العامة، ومنعًا لأي مخالفات أو خروقات من شأنها، إلحاق الضرر بالصالح العام.

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