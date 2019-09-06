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السفير الأمريكي يلتقي المسؤولين المنتخبين بالبلديات

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للشرق الأوسط مايك هارفي مع عددا من المسؤولين المنتخبين بالبلديات في ليبيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها المسؤولون المنتخبون في كثير من الأحيان أثناء تقديم الخدمات الأساسية للناخبين في ظل الوضع السياسي الذي تعيشه ليبيا حيث أكد السفير التزام بلاده بالحل السياسي والسلمي للصراع الدائر في ليبيا.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان قد أصدر قرارا يُفيد بمنع أي اجتماعات أو لقاءات مع أطراف رسمية في الخارج، إلا بإذن من المجلس، وبعلم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، حيث أعلن الرئاسي أن قراره موجه إلى الوزاراء ووكلاء الوزرات وعمداء البلديات، ورؤوساء الأجهزة والهيئات العامة، وأي مسؤول يحمل صفة رسمية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي لضبط سير عمل المؤسسات العامة، ومنعًا لأي مخالفات أو خروقات من شأنها، إلحاق الضرر بالصالح العام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بالنسبة للدارة الحكومة في طرابلس – يجب عدم نسيان الأمن الاداري والرقابي للشءون الاجتماعية – داخل البلديات والتعاون مع الأمن المركزي في حالة وقوع اي تخريب او استغلال للصيانة الدائرة بالعاصمة الليبية طرابلس ، وعدم التهاون في العملية الامنية بما يخص التزوير – انتحال الشخصيات بصفة غير قانًونية – تجارة الممنوعات – التجارة بالقطاع العام لحساب القطاع الخاص – التوظيف والفصل حسب الخبرات واحترام اماكن العمل – شءون شكوى الموظفين والتعامل معها ، قطاع المحاميين – فصل قطاع أكاديمية الطيران المدني عن قطاع المواصلات والتراخيص .
    عدم تدخل الجاليات العربية في ليبيا او الأجنبية في الشءون الاجتماعية بما يخص الأوقاف والتعداد السكاني التعليم الأمن المركزي الا بعد الاطلاع . تسيير الادارات الدوبلوماسية ووضع فرق مراقبة وطنية مختارة بعناية لتسيير والنظر في شءون المهاجرين الليبين بصفة قانونية .
    الاهتمام بالمظهر العام للمدينة والقضاء على الظواهر السلبية مثل اللافتات الغير اخلاقية او المشوهة للذوق العام – الاهتمام بالحدائق ونظافة المدارس والجامعات وعدم التهاون مع الغش او الرشاوي الآي من شانها طمس المواهب والقدرات المحلية التي تساهم في رفع المستوى الوظيفي والثقافي – والمحافظة على الاعراف الدولية المتعارف عليها دون تجاوزات .

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