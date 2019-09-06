نادية عمران: الأولوية للمسار الدستوري

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إنه حتى اللحظة لا يوجد تقدم ملموس وواضح بشأن مسودة مشروع الدستور .

وأوضحت نادية عمران في تصريحات لـ218 أن أي مبادرة ستطرح لحلحلة الأزمة الليبية ومنها الملتقى الليبي الليبي سيكون من أهم البنود المطروحة فيها الشأن الدستوري .

وأضافت عمران أن بيان بعض أعضاء الهيئة التأسيسية الذي صدر خلال الأيام الماضية يصب في اتجاه إعطاء الأولوية للمسار الدستوري مؤكدةً على ضرورة السعي في أي حوار أو مبادرة لفتح المشروع ومحاولة إحداث تغييرات وتعديلات في أساساته وبنوده.

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