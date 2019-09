الحكومة المؤقتة تعتمد اللوائح الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

وافق مجلس وزراء الحكومة المؤقتة خلال اجتماعه العادي الخامس المنعقد أمس الخميس بديوان المجلس على مقترح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري باعتماد اللوائح الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

من جانب آخر عقد بموقع حقل آبار السرير أمس الخميس الاجتماع الدوري لإدارة التشغيل والصيانة بحضور مدير عام منظومة السرير سرت تازربو بنغازي ومدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدراء مواقع تازربو – السرير – أوجله – إجدابيا – سرت – سلوق/ الطلحيه ، ورؤساء الاقسام للوقوف على سير اعمال التشغيل والصيانة للمنظومة بالإضافة الى تنسيق اعمال التشغيل والصيانة بالمواقع

