نظم الهلال الأحمر فرع العجيلات بالتعاون مع مصرف الدم بصبراتة وجهاز الإسعاف والطوارئ العجيلات حملة للتبرع بالدم.

وتعد هذه الحملة هي الثالثة وجاءت لصالح مرضى الأورام، حيث شهدت إقبالا من المواطنين، وذلك تعزيزا لمبدأ الإنسانية ومساعدة المرضى وسد العجز في مخزون مصرف الدم.

