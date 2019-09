المتوسط

أعلنت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة عن وصول السلع التموينية لبلديات سبها وغات بالجنوب وتسليمها إلى وحدة مبيعات سبها لصرفها للمساهمين بالجمعيات الاستهلاكية.

وأكدت الوزارة أن السلع تتمثل في الدقيق والأرز والسكر وزيت الطعام ومعجون الطماطم.

