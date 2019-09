 وزير صحة الوفاق: تنامي القطاع الخاص لم يكن مبنيًا على أسس صحيحة

قال وزير الصحة بحكومة الوفاق “أحميد محمد بن عمر” خلال الإعلان عن النتائج النهائية للمسح الصحي للأنشطة الصحية الخاصة في ليبيا “إن تنامي انتشار أنشطة القطاع الصحي الخاص في ليبيا لم يكن مبنيًا على أسس صحيحة وتكافل في تقديم الخدمات الطبية لكنه اعتمد على اختيار الخدمة التي تحقق أكبر قدر من الأرباح والفائدة المالية”.

وبحسب نتائج المسح الصحي الذي أعده مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية فإن المؤشرات الصحية تشير إلى تقدم ليبيا على دول إقليم شرق المتوسط الـ EMRO في عدد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض والقابلات والأسرة وتصوير شرائح الـ CT SCAN والرنين المغناطيسي في مؤسسات القطاع الخاص.

في حين تقدمت ليبيا بحسب نتائج المسح على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD (منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية تضم في عضويتها 36 دولة من بينها دول متقدمة) في عدد أطباء الأسنان والصيادلة الممارسين للأنشطة الصحية في القطاع الخاص.

