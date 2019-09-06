العميد المحجوب: أسقطنا الطائرة التركية التي ضربت نقطة إسعاف في سوق الخميس

قال آمر التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن الطائرة التركية المسيرة التي استهدفت نقطة إسعاف وأودت بحياة 3 مسعفين في سوق الخميس تم إسقاطها، مضيفا في مداخلة مع قناتنا أن الطائرات التركية المسيرة ما تزال تعمل على ضرب المواقع المدنية والمدنيين، من أجل أن تستمر المليشيات في نهب ثروات البلاد.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير صحة الوفاق: تنامي القطاع الخاص لم يكن مبنيًا على أسس صحيحة
تم النشر منذُ 8 دقائق
اقتصاد المؤقتة توفر سلع تموينية لبلديات الجنوب
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصر تنهي إجراءات سفر 1413 مصريا وليبيا
تم النشر منذُ 23 دقيقة
الهلال الأحمر ينظم حملة تبرع بالدم في العجيلات
تم النشر منذُ 25 دقيقة
أضف تعليقـك