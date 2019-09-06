العميد المحجوب: أسقطنا الطائرة التركية التي ضربت نقطة إسعاف في سوق الخميس

قال آمر التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن الطائرة التركية المسيرة التي استهدفت نقطة إسعاف وأودت بحياة 3 مسعفين في سوق الخميس تم إسقاطها، مضيفا في مداخلة مع قناتنا أن الطائرات التركية المسيرة ما تزال تعمل على ضرب المواقع المدنية والمدنيين، من أجل أن تستمر المليشيات في نهب ثروات البلاد.

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