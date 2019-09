“المؤقتة” تمنع استيراد السيارات المصنعة قبل 2010 وإغلاق المعارض غير المرخصة

اتخذ مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة جملة من القرارات الهامة لمختلف القطاعات خلال اجتماعه العادي الخامس المنعقد اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء فى منطقة قرنادة بحضور أعضاء المجلس.

واعتمد مجلس الوزراء الليبى قرارا يقضي بحظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2010 ميلادي، وذلك بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

كما اعتمد المجلس مقترحا للوزارة يقضي بعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وفي سياق متصل، قرر المجلس إغلاق كافة معارض السيارات غير المرخصة، مع استمرار الحملات التي تهدف لإزالة العشوائيات كافة السيارات المعروضة بالفضاءات العامة، مع مصادرة المركبات في حالة عدم امتثال المعنيين بالقرار.

