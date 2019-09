المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عن الجنوب الليبي علي السعيدي أن عودة المرتزقة التشاديين لإجرامهم جاء بعد قطع الإمدادات التي كانت تصلهم من القوة الثالثة المدعومة من تركيا، الأمر الذي جعلهم يلجؤون لقطع الطرق والخطف.

وأضاف السعيدي ، في تصريحات صحيفة له، أن” اختيار عصابات المرتزقة التابعين للوفاق الوقت الحالي مرزق بصفة خاصة يأتي نتيجة قرب الإمداد لها من المناطق التي ما زالت تدين بالولاء لقوة حماية الجنوب ومنها القطرون”.

وأضاف أن المرتزقة يحاولون تخفيف الضغط عن المليشيات المحاصرة في آخر معاقلها بطرابلس والتي بدورها ترسل الدعم بالمال والعتاد وتوفر لهم وسائل نقل الجرحى عن طريق جسر جوي بين مطار طرابلس وأوباري. وتابع أن النسيج الاجتماعي في الجنوب متماسك ويجمع أهله أكثر من أن يفرقهم لو لم تتدخل أطراف خارجية بينهم.

The post برلماني: تركيا سبب عودة العصابات التشادية إلى الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية