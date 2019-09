المتوسط:

أكد عميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني علي الجيلاني ، أن “المستفيد من الانفلات الأمني في الجنوب كل مهرب وإرهابي وخارج عن القانون”.

وأضاف الجيلاني، أن ” تجار الأزمات والحروب والسوق السوداء المنتشرة بكثافة في منطقة الشاطئ، حيث إن المهربين يوفرون السلع الأساسية من محروقات وغاز بضعف أسعارها”.

