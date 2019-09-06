موظف شجاع يتعرض لإصابة بعد تصديه لمسلح حاول الاعتداء على طبيب داخل مركز سبها الطبي

سبها-العنوان

تكمن مشرف إداري بمركز سبها الطبي اليوم الجمعة من منع مسلح من الاعتداء على أحد الأطباء.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل مركز سبها الطبي المقاومة الباسلة للمشرف “موسي عبدالكريم” للمسلح الذي كان يحمل مسدسًا داخل أحد أروقة مركز سبها الطبي لمنعه من التهجم على الطبيب.

وحاول المسلح التهجم على الطبيب إلا أن المشرف الإداري اشتبك معه، حتى تمكن المسلح من إصابته برصاصة على رجله والفرار إلى خارج المركز الطبي.

وعلى خلفية هذه الحادثة أدت العناصر الطبية والطبية المساعدة والتمريضية والإدارية بمركز سبها الطبية وقفة احتجاجية أمام مقر المركز، تنديدًا لتعرضهم للتهديد وإطلاق النار على المشرف الإداري.

وأكدت العناصر الطبية، توقفها عن تقديم الخدمات الطبية للحالات غير الطارئة اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأكدت، في بيان مسجل، من أمام المدخل الرئيس لمركز سبها الطبي، أن العمل الطبي سيقتصر على تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بإنقاذ الأرواح إلى حين توفر الأمن.

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