إدارة الخدمات الصحية تشرع في توريد احتياجات جالو من الأدوية

بدأت إدارة الخدمات الصحية بجالو عمليات توريد أدوية ومواد تشغيلية، وذلك لتوزيعها على الوحدات الصحية والصيدلية حسب الاحتياج.

الأدوية التي تم توفيرها من خلال تسييل مئة وخمسين ألف دينار من بند تطوير وتحسين العلاج بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، تشمل حقنا ومستلزمات جراحية وأخرى خاصة بالإيواء، ومواد تشغيلية لقسمي المختبرات والأسنان، إضافة إلى توفير النواقص في أدوية السكر حتى نهاية العام.

وجاءت مساعي إدارة الخدمات الطبية بجالو من أجل تخفيف عبء توفير الأدوية على المواطنين بالمدينة، الذين يضطرون لشرائها على حسابهم الشخصي بسبب شحها في المدينة.

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