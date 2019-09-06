صنع الله يقيّد إمدادات الكيروسين للمنطقة الشرقية

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس برئاسة مصطفى صنع الله اليوم الجمعة تقيد إمدادات الكيروسين إلى المناطق الشرقية في ليبيا والخاضعة لسيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

دبلوماسيون ومسؤولون بقطاع النفط وصفوا وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء بأن تقيد إمدادات الكيروسين محاولة لمنع قوات الجيش من استخدام الإمدادات في معركتها المستمرة منذ خمسة أشهر للسيطرة على العاصمة.

وقالت المؤسسة في بيان بجانب البيانات التي أرسلتها إلى رويترز استجابة لطلبها :”أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط جميع إمدادات الوقود الإضافية لحين الحصول على تأكيدات باقتصار استخدام الوقود على أغراض الطيران المحلية والمدنية وعلى نحو يعكس الاستهلاك الحقيقي”.

وبحسب الوكالة فأن بيانات مؤسسة النفط تظهر أن إمدادات الكيروسين إلى مخازن مطارات في مناطق بوسط وشرق البلاد يسيطر عليها الجيش الوطني حسبما ذكر مسؤول بالمؤسسة انخفضت إلى نحو 5.25 مليون لتر في أغسطس الماضي.

ويأتي هذا التصريح من المؤسسة ليكشف سر تعطل بعض الرحلات الجوية المدنية من وإلى مطار بنينا بسبب شح وقود الطائرات الامر الذي أثار سخط المواطنين على شركات الطيران وسخريتهم منها ، قبل أن يتبين اليوم بأن مسألة نقص الوقود حقيقية وبإعتراف صنع الله .

ومنذ أبريل الماضي يتخذ صنع الله موقفاً معادياً من القوات المسلحة وُصف بغير المبرر وسط ” بروبغندا ” إعلامية موجهة للخارج قادها بزعم تأثير الحرب في طرابلس على قطاع النفط في طرابلس لكن بيانات إرتفاع حجم الإنتاج وبالتالي الإيرادات من الحقول والموانئ النفطية الخاضعة لسلطة الجيش نفت صحة كامل مزاعمه .

المرصد – متابعات

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