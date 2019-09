هل يرحب الجيش بإجراء حوار سياسي يديره “سلامة” ؟ .. المسماري يجيب

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أنه ” من الصعب أن يوافق الجيش على وقف إطلاق النار في معركة طرابلس”.

وأكمل المسماري، في تصريحات لصحيفة “ذا ناشيونال” ، أن ” احتمالية لقاء فائز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر قد فات الوقت عليه بعد استخدام كافة الأساليب السلمية إلا أن الأمر متروك للمشير حفتر “.

وأضاف المسماري، أن ” سلامة مرحب به لإجراء أي حوار سياسي ولكن يجب فصل ذلك عن المعركة ضد الإرهاب لأن المنظمات الإرهابية تعرقل قيام دول مدنية وحكم القانون حتى الانتخابات”.

