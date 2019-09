المتوسط:

أكد مصطفى المجعي، الناطق باسم عملية “بركان الغضب “التابعة لقوات الوفاق ، أن ” القوات استكملت كل التجهيزات للعملية العسكرية الكبرى”.

وأضاف المجعي ، أن ” القوات تنتظر الأوامر من غرفة العمليات، والعملية العسكرية ستكون شاملة وستستهدف مناطق ومدناً خارج العاصمة”.

