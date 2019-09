المتوسط:

أكدت صحيفة الشرق الأوسط نقلا مصادر مطلعة ، أن ” التحشيدات العسكرية متبادلة ومتواصلة بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني، وسط توقعات باندلاع جولة جديدة من المعارك بين الطرفين بعد هدوء دام نحو أسبوع في مختلف محاور القتال في طرابلس”.

وقال مسؤول عسكري في الجيش لـ«الشرق الأوسط» إن” قواته تتأهب لخوض جولة جديدة من المعارك ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق”.

