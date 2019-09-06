الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية تعتزم اطلاق حملة تشجير

تناول اجتماع إدارة فروع اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية الذي عقد صباح امس الخميس مشكلة فقد الغطاء النباتي الذي كان يغطي مساحات كبيرة بالمنطقة الشرقية و امكانية استعادته من خلال اطلاق حملة تشجير عن طريق العمل التطوعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة في الحكومة الليبية المؤقتة.

وعقد الاجتماع بمقر المجلس البلدي لبلدية بنغازي بحضور مدير اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية علي حمو وأعضاء المجلس البلدي بنغازي وأعضاء اللجنة الوطنية.

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