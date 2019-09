مطرب مصري يعلن عن حفل غنائي له في بنغازي الشهر الجاري

المتوسط:

يستعد المطرب المصري رامي جمال، لإحياء حفل غنائي بمدينة بني غازي في ليبيا، يوم 20 سبتمبر الجاري.

وكتب رامي، عبر حسابه على”تويتر”: “أشوفكم في بني غازي يوم ٢٠ القادم إن شاء الله”.

وأضاف: “في انتظار إنهاء بعض الإجراءات من بلدكم الحبيب، وضمان سلامة الجميع بأمر الله، وأنا أعلم أنكم قادرون على ذلك”.

يُذكر أن أخر أعمال رامي جمال، أغنية “البرد” وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير “ليالينا”، وهي: “مفيش منها” و”ما تظلمنيش” و”تعيشي ليا”.

