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مطرب مصري يعلن عن حفل غنائي له في بنغازي الشهر الجاري

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

يستعد المطرب المصري رامي جمال، لإحياء حفل غنائي بمدينة بني غازي في ليبيا، يوم 20 سبتمبر الجاري.

وكتب رامي، عبر حسابه على”تويتر”: “أشوفكم في بني غازي يوم ٢٠ القادم إن شاء الله”.

وأضاف: “في انتظار إنهاء بعض الإجراءات من بلدكم الحبيب، وضمان سلامة الجميع بأمر الله، وأنا أعلم أنكم قادرون على ذلك”.

يُذكر أن أخر أعمال رامي جمال، أغنية “البرد” وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير “ليالينا”، وهي: “مفيش منها” و”ما تظلمنيش” و”تعيشي ليا”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • اتمنى ان يعرض على شاشات عرض فى المدن الليبية والتونسية فيلم المشخصاتى 2 الذى يتحدث عن حكم الاخوان فى مصر ايام المجرم الراحل محمد مرسى والمجرم المحبوس المرشد ونائبه خيرت الشاطر ستضحكون كثيرا على غباوة الخوان

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  • هؤلاء الذين ادعوا انهم أطباء مصريين وجاءوا لمساعدة المدن الليبية في طبرق –
    بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
    صدق الله العزيز العطيم

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