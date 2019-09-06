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وزارة التعليم بحكومة الوفاق توضح حقيقة تحديد موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية و الثانوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح المركز الوطني للامتحانات حقيقة ما نشر من تصريحات باسمه على صفحات مواقع الأخبار والتواصل الإجتماعي.

وقال المركز في بيان صادر عنه ونشرته وزارة التعليم الليبية على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أن الخبر الذي نشر بصفحات وكالات الأخبار والفيس خبر مفاده ما نسب إلى مدير المركز الوطني للامتحانات بانه صرح وأضاف وأكد خبر إعلان نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية، إلخ غير صحيح.

وأكد المركز أن ما يرد بهذه الصفحات لا صحة له، وأن كافة الأخبار المتعلقة بما يهم شؤون الوزارة يصدر عن صفحتها الرئيسية بالشبكة الدولية أو الفيس، لا غير.

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