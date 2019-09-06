بلدي زليتن يرفع من كفاءة الكوادر بإداراته

بحث وكيل ديوان بلدية زليتن مع عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية إمكانية إجراء دورات تدريبية لموظفي البلدية والبلديات المجاورة لها ضمن خطة التدريب تحت شعار “تعزيز القدرات المحلية .. خطوة على الطريق”.

وقام وفد الديوان بجولة داخل مقر البلدية ومركز تدريب زليتن حيث عرض عضو الأمانة العامة لمحة عن مزايا الخدمات التدريبية التي تقدمها الأمانة لموظفي البلديات إضافة إلى الخدمات المصاحبة لها كالبوابة والمنصة الإلكترونية التابعة لبرنامج التدريب وخدمة بلاغات الطوارئ 1415 التي شرعت الأمانة في تسليمها لعدد من البلديات.

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