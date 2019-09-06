اخبار ليبيا الان

بلدي زليتن يرفع من كفاءة الكوادر بإداراته

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل ديوان بلدية زليتن مع عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية إمكانية إجراء دورات تدريبية لموظفي البلدية والبلديات المجاورة لها ضمن خطة التدريب تحت شعار “تعزيز القدرات المحلية .. خطوة على الطريق”.

وقام وفد الديوان بجولة داخل مقر البلدية ومركز تدريب زليتن حيث عرض عضو الأمانة العامة لمحة عن مزايا الخدمات التدريبية التي تقدمها الأمانة لموظفي البلديات إضافة إلى الخدمات المصاحبة لها كالبوابة والمنصة الإلكترونية التابعة لبرنامج التدريب وخدمة بلاغات الطوارئ 1415 التي شرعت الأمانة في تسليمها لعدد من البلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك