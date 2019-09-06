تحشيدات وتوتر عسكري يسودان محاور القتال

تشهد كافة محاور القتال على تخوم طرابلس اشتداد المعارك بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

نشرت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشاهد للوحدات العسكرية القتالية التابعة لها وهي تتجول في بعض محاور القتال وعن استعدادها لحسم زمام المعركة بمجرد صدور الأوامر بالتقدم معلنة كل الوحدات الجوية والبرية والبحرية في كامل الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر ساعة الصفر.

فيما مازال محور خلة الفرجان يشهد منذ يومين اشتباكات قوية بين الطرفين دون سيطرة تذكر لأحدهما فيما قصفت في ساعات الصباح الأولى طائرة تركية مسيرة نقطة إسعاف تابعة للجيش أدت إلى مقتل مسعفين اثنين.

بينما تحوم طائرة بدون طيار في سماء ترهونة والتي تحشد قوات الوفاق من أجل اقتحامها وتحديدا جنوب منطقة الخضراء والداوون بعد قصف طائرات مسيرة أمس مناطق منها، ليرد سلاح الجوعلى تلك التحشيدات بسلسلة من الغارات الجوية على مخازن للذخيرة بالقرب من حدود مدينة ترهونة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية