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جولة تفقدية لمعهد المهن الشاملة في درنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت اللجنة المكلفة من قبل الهيئة الوطنية للتعليم التقني بالحكومة المؤقتة والخاصة بترقية المعهد العالي للمهن الشاملة درنة إلى كلية تقنية بجولة تفقدية لغرض رفع الكفاءة العلمية بهذا المعهد.

وتم خلال الجولة تفقد مقر المعهد للوقوف على التخصصات ومراجعة المناهج والمفردات والمعامل والقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية في إطار دراسة الملف وإعداد التقارير وإحالتها لوزارة التعليم العالي، حيث تأتي هذه الزيارة تنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة الوطنية للتعليم التقني بشأن إعداد لجنة عليا لتقييم المعاهد العليا المتميزة وإمكانية ترفيعها إلى كليات تقنية تخدم مدينة درنة وليبيا عامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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