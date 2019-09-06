قنونو : طيران الوفاق يغطي خطوط إمداد قوات حفتر بشكل كامل

ليبيا – أكد الناطق باسم مسلحي حكومة الوفاق محمد قنونو أن طيران الوفاق نفذ أمس الخميس عدة طلعات قتالية استهدفت تجمعا لقوات الجيش قرب مدينة غريان موضحا أن الغارات استهدفت آليات تتبع قوات الجيش بمنطقة العربان بخمس غارات.

قنونو أشار في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” من إسطنبول اليوم الجمعة أن سلاح الجو بات يغطي بشكل شبه كامل خطوط إمداد لقوات الجيش بالمحور الجنوبي الشرقي ويستهدف قوافل الدعم باستمرار،على تعبيره.

وأشار قنونو إلى أن طيران الوفاق شن فجر اليوم الجمعة عدة غارات جوية على مواقع عسكرية وسط مدينة ترهونة استهدفت مخازن للأسلحة الثقيلة وذخيرة وعددا من الآليات العسكرية،على حد قوله.

يشار إلى أن مصادر عسكرية مقربة من القيادة العامة قد نفت لـ المرصد تعرض مواقعها لضربات من قبل طائرات ليبية مؤكدة أن طائرات تركية مسيرة قد شنت غارات على مواقع في سوق الخميس وترهونة وقبلها في مناطق العربان والأصابعة كما أشارت بأن قنونو مجرد ” منشف ” ناطق باسم سلاح الجو التركي يتبنى ضربة هنا وأخرى هناك وهو آخر من يعلم وفقاً لذات المصادر .

المرصد – متابعات

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