برلماني: أزمة ليبيا أمنية وليست سياسية كما يعتقد الغرب

أكد النائب علي السعيدي، أن “مسألة ليبيا مسألة أمنية بامتياز وليست سياسية كما يفسرها المشهد الغربي وكما يسوقها المبعوث الأممي غسان سلامة”.

وأضاف “السعيدي”، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن “ما يتم ترويجه من قبل المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بأن الأزمة الليبية سياسية ما هو إلا مضيعه للوقت وإطالة الأزمة لا أكثر ولا أقل”.

وأكمل السعيدي، أن “دور قطر وتركيا التخريبي في ليبيا واضح ومعلن أمام الجميع، كما أن قطر كان لها دور كبير فيما يسمى بالربيع العربي من أجل تدمير الأمة العربية”.

