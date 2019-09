المسماري: أفشلنا مخطط تشكيل “الجيش الحر” الذي استهدف مصر

أستبعد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن ” الدخول في أي حوار مع حكومة الوفاق.

وأضاف المسماري، في تصريحات له مع صحيفة الاتحاد الإماراتية ، أن ” فايز السراج إذا رأى في نفسه الكفاءة والقدرة والشجاعة لإعلان تبرئه من الميليشيات، والقول (أنا سياسي)، فإننا لسنا ضد السياسيين أو الكتل السياسية، كما أننا لسنا ضد المدن والقبائل، بل ضد الإرهابيين الموثقين بسجلات رسمية.

و أوضح المسماري بأنه “لا يوجد قائد عسكري على الأرض يستطيع تحديد موعد نهاية المعركة.. كما أن أصعب قرار يتخذه الإنسان مهما كان قوياً أو ضعيفاً، هو قرار القتال، والأصعب من هذا القرار هو إيقاف المعركة قبل الانتهاء من تحقيق الأهداف”.

وأكمل المسماري، أنه «بعد خسارة (الإخوان) في مصر بعد ثورة 30 يونيو، اتجهوا إلى ليبيا، فمنذ بداية 2011 بدأ النشاط (الإخواني)، فيما لعبت قناة (الجزيرة) منذ يوم 15 فبراير 2011 دوراً كبيراً في هذا المجال، وبدأت تثير الشارع الذي خرج بالفعل بالسيناريو التونسي نفسه، وبعد تدخل (الناتو) بقليل وفي 27 مارس 2011 تم عقد أول اجتماع لـ(الإخوان المسلمين) في ليبيا”.

وقال المسماري، “أفشلنا مشروع تقسيم ليبيا وشروع تشكيل (جيش مصر الحر) لضرب مصر، ولدينا الآن مواجهة ما تبقى من تحالفات إرهابية في طرابلس، وهناك مجموعات إرهابية، وأخرى إجرامية متورطة في سفك الدماء والجرائم، وهؤلاء لن يتراجعوا عن القتال”.

وحسب المسماري، كان يوجد 17 ألف إرهابي في بنغازي، وفي اليوم الأول واجهنا 12 ألفاً منهم، وزاد عددهم، وتم نقل خلية كبيرة جداً من «حماس»، متخصصة في التفخيخ والتفجير، وكانت عائقاً أمام تقدم القوات المسلحة في بنغازي، ووجدنا محاضرات ومناهج تدريبية تابعة لـ«كتائب القسام» تتضمن التدريب على زرع الألغام والمفخخات في كل مكان، بدعم قطري وتركي لإنجاح «الإخوان» في ليبيا، وتوظيف خبراء تفجير كأداة في المواجهة.

وقال المسماري: إن جرحى تنظيم «القاعدة» و«الإخوان» كانوا يعالجون في تركيا، وهناك تسجيلات موثقة بالصور ومقاطع الفيديو بهذا.

وأوضح أن «داعش» ظهر في 2014، مشدداً على أن كل الدواعش «إخوان»، معلقاً: «فقط تغيرت الأسماء والوجوه»، مؤكداً أن أنصار «داعش» في ليبيا هم منشقون عن تنظيم «القاعدة»، و«القاعدة» منشقون عن «الإخوان» الذي ظهر في 2014.

ونوه إلى أن “المعركة الأولى في بنغازي 2014 كانت ضد انتحاريين ومجانين. حيث لم لم تكن لدينا مساعدات طبية، ولا أموال، ولكن الإرادة الوطنية والمسؤولية والعزيمة دفعتنا نحو التقدم”، موضحاً أن هذه المعركة كانت تلبية لمطالب الشعب الذي يحتاج الجيش والشرطة، مؤكداً أن الحرب على الإرهابيين تحتاج إلى سلاح وذخيرة تجهيزات عسكرية ونقاط طبية، الأمر الذي لم يكن موجوداً آنذاك.

