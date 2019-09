الجيش: لدينا عرب وأجانب من آسيا وأفريقيا معتقلين في السجون

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أننا ” لدينا عرب معتقلون وأجانب من آسيا وأفريقيا، وفي السجون عدد كبير جداً من الإرهابيين، ليبيين وغير ليبيين”.

وحول التواصل مع بلدان هؤلاء الإرهابيين، أفاد بأن بعض الدول تتسلم جثث من يقتلون، فيما طالبت مصر بالإرهابي هشام عشماوي الذي تم تسليمه إليها.

وقال المسماري، “لدينا خطر داهم في منطقة (مرزق) بالجنوب، خطر ينبع من أقليات، ذات طابع عرقي، في منطقة غنية بالنفط والغاز، وبمزارع القمح والشعير والأعلاف، أنتجت في 2014 من القمح 420 ألف طن، ليبيا تحتاج 750 ألف طن سنوياً، وهو خطر عرقي ينذر بمحاولات تقسيم ليبيا من الجنوب، والآن لدينا مشكلة في طرابلس، وسيتم بعد حسمها الالتفات لمناطق الجنوب”.

