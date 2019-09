الوفاق: ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ترهونة

المتوسط:

أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن ” الطيران شن فجر اليوم الجمعة عدة غارات جوية على مواقع عسكرية وسط مدينة ترهونة استهدفت مخازن للأسلحة الثقيلة وذخيرة وعددا من الآليات العسكرية”.

وأوضح قنونو، في تصريحات تليفزيونية لها ، ” أن طيران الوفاق نفذ أمس الخميس عدة طلعات قتالية استهدفت تجمعا لقوات الجيش قرب مدينة غريان “.

وأكمل قنونو ، أن ” سلاح الجو بات يغطي بشكل شبه كامل خطوط إمداد لقوات الجيش بالمحور الجنوبي الشرقي ويستهدف قوافل الدعم باستمرار”.

