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الوفاق: ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن ” الطيران  شن فجر اليوم الجمعة عدة غارات جوية على مواقع عسكرية وسط مدينة ترهونة استهدفت مخازن للأسلحة الثقيلة وذخيرة وعددا من الآليات العسكرية”.

وأوضح قنونو، في تصريحات تليفزيونية لها ، ” أن طيران الوفاق نفذ أمس الخميس عدة طلعات قتالية استهدفت تجمعا لقوات الجيش قرب مدينة غريان “.

وأكمل قنونو ، أن ” سلاح الجو بات يغطي بشكل شبه كامل خطوط إمداد لقوات الجيش بالمحور الجنوبي الشرقي ويستهدف قوافل الدعم باستمرار”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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