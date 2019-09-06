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القوات المسلحة المتمركزة في محاور طرابلس توجه رسالة لكافة الليبيين وأهالي العاصمة -فيديو

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

وجهت للوحدات العسكرية القتالية المتمركزة بمختلف محاور القتال بالعاصمة طرابلس، بحسب مقطع مصور نشرته شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

ووجهت الوحدات العسكرية من خلال المقطع المصور رسالة إلى كافة أبناء الشعب الليبيين عموما و إلى أهالي العاصمة طرابلس خاصة ،تؤكد أن القوات المسلحة تملُك الكفاءة لحسم زمام المعركة.

وأكدت الرسالة التي وجهتها القوات المسلحة أن كُل الوحدات الجوية والبرية والبحرية في كامل الجاهزية وعلى أهبة الإستعداد لتنفيذ أوامر ساعة الصفر.

وتشهد كافة محاور القتال على تخوم العاصمة طرابلس اشتداد المعارك بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

كُل الوحدات الجوية والبرية والبحرية في كامل الجاهزية وعلى أهبة الإستعداد لتنفيذ أوامر ساعة الصفر

الوحدات العسكرية القتالية لها إرادة عاليه ، و تملُك الكفاءة لحسم زمام المعركة ؛ بمجرد صدور الآوامر بالتقدم ..كُل الوحدات الجوية والبرية والبحرية في كامل الجاهزية وعلى أهبة الإستعداد لتنفيذ أوامر ساعة الصفر …#الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Friday, September 6, 2019

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  • ومصراتة تحصد في العناءم من الطرفين -!!!مع مقولتهم الشهيرة – حلي بالك با جارة ،،،!!! زي ما حلو باب الحارة ،،،!!!
    هذه أشياء يجب وضعها في الاعتبار لحمابة العاصمة واهلها من اي تدنيس للشرف – والمشايخ والاءمة الذين لم يبيعوا ذمتهم داخل العاصمة طرابلس الليبية .

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