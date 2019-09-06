مصلحة المطارات تعلن جملة من الإجراءات لفائدة مطار طبرق الدولي

قام رئيس مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل صالح اشتيوي بزيارة إلى مطار طبرق الدولي برفقة رؤساء ومدراء إدارات المصلحة.

وافتتح رئيس مصلحة المطارات زيارته بعقد اجتماع موسع مع مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله ورؤساء الأقسام بالمطار، كما تم بحث وتفعيل المشاريع المتعثرة واستئناف المتوقفة منها واعتماد أخرى جديدة.

وتكملة لوقائع الاجتماع كانت هناك جوله ميدانية لرئيس المصلحة والوفد المرافق له ومدير عام المطار ومدراء المكاتب ورؤساء الأقسام بالمطار تضمنت تفقد المهبط وساحة وقوف الطائرات بما في ذلك مشروع توسعة ساحة وقوف الطائرات. وتشمل الإصلاحات أيضا مشروع أبراج الانارة ومخازن الشحن وصالة الوصول والمغادرة ودراسة مشروع توسعة الصالة والعمل على اعتماده.

وأكد اشتيوي أنه سوف يسعى جاهدا لدعم مطار طبرق الدولي بتنمية مشاريعه وحلحلة كافة العوائق التي تواجهه وتعرقل تطويره.

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