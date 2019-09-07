مركز سبها الطبي يعلن تخفيض مستوى خدماته بعد حادثة إطلاق النار

أعلن مركز سبها الطبي، عن تخفيض مستوى العمل، إلى مستوى استقبال الحالات الطارئة، وذلك بعد ما تعرّض له العناصر الطبية والطبية المساعدة، من ضرب وتهديد و إطلاق نارى داخل المركز.

وكشف المركز، عبر كاميرات المراقبة، عن تفاصيل الحادثة التي تعرّض لها أحد عناصر الأطقم الطبية، وحادثة إطلاق النار على المشرف في المركز.

ودعا مركز سبها الطبي، أهالي المدينة، بضرورة التبليغ عن الجاني، إن تم التعرّف عليه، والتوجه إلى مركز شرطة القرضة، لإبلاغهم بالجاني.

وناشد مدير أمن سبها، على إثر الحادثة، جميع الأجهزة الأمنية في المدينة، بضرورة الآداء بواجبها وعدم التقاعس، وتحمّل المسؤولية، لحماية المراكز الحيوية والخدمية وتأمين المواطنين بالمدينة.

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