الوطني للامتحانات يطالب مدراء المدارس بالخارج توفير الوثائق والنواقص

أعلن المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، أنه لم يستلم نواقص ملفات ما عدده 89 طالب وطالبة، من مختلف الدول، ما أدّى إلى حجب نتيجة الطلبة بالمنظومة، ونظرا لحاجة الطلبة لمعرفة نتائجهم، قبل الإعلان عن موعد الدور الثاني، فإنه يُحمّل المسؤولية لمدراء المدارس بالخارج.

وطالب المركز في بيان له، وصفه بالعاجل إلى مدراء المدارس بالخارج، بضرورة تواصل المدراء على غرفة “فايبر” المدارس الليبية بالخارج، مع ممثل المركز للتواصال معه بسرعة الإيفاء بالوثائق والنواقص، وتوفيرها في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.

وأشار المركز الوطني للامتحانات، إذا تم توفير النواقص، سيتم الإفراج عن نتائج الطلبة، وستُحجب نتائج من لديه دور ثان، لحين الإيفاء بالوثائق الأصل.

وأكد المركز على خلوّ مسؤوليته عن عدم إعلان نتائج الطلبة، الذين لا تتوفر ملفاتهم أو معلوماتهم الأساسية لديه، بعد انقضاء المدة المحددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية