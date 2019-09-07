الأعلى للدولة: إعادة هيكلة المجلس الرئاسي قد تُزيح فائز السراج من المشهد

رجّح عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، الرؤية التي يناقشها المجلس حول إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مصغّرة، قد لا تشمل أيّ من الأعضاء الموجودين على رأس الرئاسي، بمن فيهم رئيسه فائز السراج.

وأشار معزب في تصريحاته لموقع “سبوتنيك”، أن السراج قال أن بقائه مرهون بتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، خلال حديث جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، أن فائز السراج لن يمانع الخروج من المجلس وحكومة الوفاق، إن توافقت الرؤى بين الأعلى للدولة والبرلمان، حول إعادة تكشيل الرئاسي وخروج السراج منه.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، في تصريحه للموقع الروسي، أن المجلس الرئاسي لم ينجح في إدارته للأزمة وإيجاد الحلول للعقبات التي تواجه ليبيا، وأن الأعلى للدولة يتفق أن السراج أخفق في مهمته.

وأكد أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة، متوافقين حول إعادة تعديل المجلس الرئاسي وحصره في رئيس ونائبين.

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