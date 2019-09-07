بلدية سوق الجمعة تنشىء أول مركز علمي لتنمية مهارات التلاميذ ذوي الإعاقة.

عقدت مراقبة تعليم سوق الجمعة اجتماع برئاسة “رشاد بشر ” مراقب التعليم خصص لاختيار الكادر التربوي التخصصي لمركز الرشاد لتنمية مهارات التلاميذ ذوي الإعاقة.

وشارك في الاجتماع ” علي سوف الجين ” مدير مكتب الاحتياط العام بالمراقبة وإنتصار اليوسن مدير مركز الرشاد لذوي الإعاقة و عائشة كريد مدير مكتب الفئات الخاصة المكلف و ” إيمان حمزة ” رئيس الوحدة بمكتب الاحتياط العام وبعض من معلمات الفئات الخاصة.

يذكر أن المجلس البلدي سوق الجمعة أنشاء هذا المركز العلمي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى طرابلس الكبرى ، والأول من نوعه بمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة .

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