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بلدية سوق الجمعة تنشىء أول مركز علمي لتنمية مهارات التلاميذ ذوي الإعاقة.

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

عقدت مراقبة تعليم سوق الجمعة اجتماع برئاسة “رشاد بشر ” مراقب التعليم خصص لاختيار الكادر التربوي التخصصي لمركز الرشاد لتنمية مهارات التلاميذ ذوي الإعاقة.

وشارك في الاجتماع ” علي سوف الجين ” مدير مكتب الاحتياط العام بالمراقبة وإنتصار اليوسن مدير مركز الرشاد لذوي الإعاقة و عائشة كريد مدير مكتب الفئات الخاصة المكلف و ” إيمان حمزة ” رئيس الوحدة بمكتب الاحتياط العام وبعض من معلمات الفئات الخاصة.

يذكر أن المجلس البلدي سوق الجمعة أنشاء هذا المركز العلمي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى طرابلس الكبرى ، والأول من نوعه بمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة .

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • طالما طرابلس لم تتحرر و لم يتم تطهيرها من خنازير الاخوان المجرمين لا تتوقعوا اي تقدم علمي بل انتظروا اجيال اخري من المليشيات

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