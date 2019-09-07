منظمة المرأة العربية تنظم ورشة عمل تشاورية حول “سبل تفكيك الصور النمطية في تنشئة للأطفال.

نظمت منظمة المرأة العربية ورشة عمل تشاورية بالعاصمة الأردنية، عمان حول “سبل تفكيك الصور النمطية في تنشئة للأطفال” بمشاركة المديرة العامة للمنظمة الدكتورة ” فاديا كيوان ” وخبراء ووفود من مختلف الدول والمنظمات والمراكز العلمية المهتمة بهذا المجال .

وتهدف المنظمة من تنظيم هذه الورشة إلى إعطاء المرأة كل الحقوق والفرص لكي تشارك في كافة المجالات في المجتمعات العربية لتنمية قدراتها مما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع والدفع بالمرأة العربية نحو مزيد من التألق والابداع .

وتم خلال هذه الورشة تبادل الخبرات بين أخصائي التربية وعلم النفس المتعاملين مع الأطفال من مختلف الدول العربية كالأردن، تونس، الجزائر، العراق، عمان، فلسطين، لبنان، ومصر.

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