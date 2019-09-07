 وزارة التعليم تعلن نتائج لجنة فرز ملفات المتقدمين على التظلّم بخصوص قرار الإيفاد رقم (443).

أعلنت وزارة التعليم نتائج لجنة فرز ملفات المتقدمين على التظلّم بخصوص قرار الإيفاد رقم (443) لسنة 2019م. . مؤكدة حرصها على تطبيق سياسة مبدأ الشفافية والإنصاف للجميع .
وجاء في موقع وزارة التعليم أن الوزارة قبلت طلبات (210) طالباً. وسوف يتم إدراج أسماء هؤلاء الطلبة في ملحق القرار قريباً والطلبة .
كما وافقت على طلبات الطلبة الذين صدرت بحقهم قرارات إيفاد في السابق وعددهم (39) طالباً ، وسوف يتم إدراج أسماء هؤلاء الطلبة في التفويض القادم .
ووافقت على تمديد المدة لعدد (70) طالباً انطبقت عليهم الشروط . وجاء في الموقع : طلبة تقدموا بطلبات تظلم ولا ينطبق عليهم شرط العمر المنصوص عليه في لائحة الإيفاد وعددهم (22) طالباً. الوزارة تعتذر عن عدم إدراج أسماء هؤلاء الطلبة في ملحق القرار.
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