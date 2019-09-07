القيادة العامة: لحظة الدخول لقلب طرابلس سرّية ولن يُعلن عنها

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، إن ساعة الحسم النهائي لمعركة طرابلس، تملكها القيادة العامة للجيش الوطني.

وكشف المحجوب في تصريحات لموقع “سبوتنيك”، أن مسألة تحديد ساعة الصفر لأكثر مرة، لمرحلة الدخول لقلب العاصمة، يأتي وفق تخطيط للجيش الوطني، ومحاولة إرباك المجموعات المسلحة، في تظليل ساعة الصفر الحقيقية، إلى حين الإعلان الرسمي للدخول في أي لحظة ما، قد لا يتوقعها أحد.

وأشارت مصادر عسكرية في القيادة العامة، إن الجيش يتعمّد إعلان ساعة الصفر لأكثر من مرة، وأن تفسير ذلك، يعود إلى تكتيك خاص وسرّي تملكه القيادة العامة، لهُ علاقة بالتخطيط ومراقبة تحركات المجموعات المسلحة التابعة حكومة الوفاق.

وأوضحت المصادر العسكرية، أن ساعة الصفر الحقيقية لا تُعلن، مشيرا أن الإعلان المتكرر لساعة الصفر، هي لمحاولة استنزاف المجموعات المسلحة.

وأضافت المصادر العسكرية، أن حالة الاستنفار لا تعيشها المجموعات المسلحة فقط، بل حتى الدول التي تدعمها، بالعتاد العسكري واللوجستي أو الدعم المالي.

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