وفاة سيدة وإصابة طفلها وزوجها في حادث سير ببنغازي

لقيت سيدة مصرعها وأصيب طفلها وزوجها في حادث مروري مروع بالطريق السريع في مدينة بنغازي شرق البلاد.

ونقلت الأسرة إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، حيث وصلت السيدة مقبولة عمر عبدالله (28 عامًا) متوفيه للمستشفى، بينما أصيب موسى صالح محمد (33 عامًا) أصابة بليغه، وطفلهما صالح البالغ من العمر (6 اعوام) ويرقدان بغرفة العنايه الفائقه بالمستشفى.

وأعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، الإحصائية الخاصة بضحايا الحوادث المرورية، التي شهدتها الطرق الرئيسية (الساحلية والصحراوية) شرقي البلاد، والذين استقبلهم المستشفى في شهر أغسطس الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء أمس الخميس، إن المستشفى استقبل 27 حالة وفاة و656 مصابًا، من بين الضحايا أطفال ونساء، إضافة إلى جنسيات عربية، موضحة أن غالبية الحالات تتراوح أعمارهم بين 16و25 عامًا، لافتةً إلى أن بينهم أكثر من 250 حالة إيواء.

يذكر أن عددًا كبيرًا من المسافرين يتعرضون لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، كما ترعى عشرات الإبل الطليقة بمفردها على الطريق السريع الرابط بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، دون أي مبالاة من أصحابها لما يمكن أن تسببه من خطر على حياة سائقي السيارات أثناء تنقلهم ما بين مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها، وتدهور الطرق الرئيسية وتهاون سائقي السيارات بأرواحهم نتيجة السرعة الزائدة.

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