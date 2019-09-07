 بماذا نصح الجازوي أهالي أجدابيا؟

رأى عضو مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، سعد الجازوي، أنه على أهالي أجدابيا رفض الزج بأبنائهم في العدوان على طرابلس، إذا كانوا يريدون تجنيب مدينتهم ويلات الحرب.

الجازوي قال في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه على أهالي أجدابيا، مُعارضة كل من يريد الزج بأبنائهم في الحرب الدائرة على تخوم العاصمة، إذا كانوا يريدون تحييد مدينتهم وتجنيبها ويلات الحرب وآثارها، من فقد أبنائهم ومساوئ اجتماعية أخرى.

وتابع أن الحرب على تخوم العاصمة طرابلس، هدفها الوصول للتحكم في ليبيا بالقوة.

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