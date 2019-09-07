الدولية للتقرير عن الديمقراطية تبحث دور الشباب في بني وليد‎

أقيمت بمقر الإذاعة المحلية في بني وليد ورشة عمل بعنوان تعزيز دور الشباب في العملية الانتخابية والتي أشرفت عليها المنظمة الدولية لتقرير عن الديمقراطية في ليبيا، بهدف تطوير وعي الشباب بدورهم في العملية الانتخابية ومشاركتهم السياسية.

وقال سفيان الدبيب أحد المشاركين في الورشة ان ورشة العمل شاركت بها منظمات المجتمع المدني داخل بلدية بني وليد وعدد من النشطاء والمختصين في العملية الانتخابية وناقشت عديد النقاط التي يجب اتباعها في العملية الانتخابية وما مدى أهمية الشباب ودوره في تحقيق أفضل النتائج المرجوة من العملية الانتخابية.

واضاف الدبيب ان الورشة خرجت بعدة توصيات أبرزها تخصيص كوته للشباب في المجالس التشريعية في ليبيا.

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