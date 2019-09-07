الحكومة الموقتة تعلن تشكيل المجلس التيسيري لبلديتي قصر بن غشير وبنت بية

أعلنت الحكومة الموقتة، السبت، تشكيل المجلس التيسيري لبلديتي قصر بن غشير وبنت بيه.

وحسب القرار رقم (589) لسنة 2019 بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير، يتولى لطفي سالم الكبير رئاسة المجلس.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: البوراوي عبدالجليل بالقاسم، ومحمد مصطفى أبو رزيزة، ومحمد خليفة، وفؤاد امحمد بوزيد، مبروكة فرج، والهادي الدهماني.

بينما نص القرار رقم (567) لسنة 2019 على تولي أشرف خليفة المصلح رئاسة المجلس التيسيري لبدية بنت بية.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: مسعود سعيد مسعود، وعمر عبدالعزيز سعد، وعبدالكبير مختار، وفاطمة الأمين، وعلي عبدالسلام مسعود.

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