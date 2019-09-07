تقرير إخباري: واشنطن “متشائمة” من مستقبل الصراع الليبي

وضع مصدر أميركي مقرب من الإدارة الأميركية وفق تقرير لموقع “العين الإخبارية” اليوم السبت ما بدا أنه “مسارا تشاؤميا” بدأت تميل إليه الولايات المتحدة الأميركية في تحليلها لمستقبل الصراع السياسي والعسكري في ليبيا، إذ يشير المصدر إلى أن “قوى إقليمية” وفي إطار سعيها لتحقيق ما وصفه المصدر بـ”تحقيق مكاسب عسكرية واقتصادية” تحاول إطالة أمد الصراع في ليبيا عبر مدّ مليشيات ليبية –وفق وصف التقرير- بالأسلحة والذخائر، وهو ما يطيل عمر الأزمة، ويُعطّل أي حل سياسي.

وبحسب التقرير، فإن العديد من السفن التي تتبع دول إقليمية قد ضُبِطَت في المياه الدولية، وهي تحملا سلاحا كان في طريقه إلى ليبيا موجها للإرهابيين في إشارة إلى تركيا التي قالت تقارير إنها أرسلت كميات ضخمة من الأسلحة إلى أطراف تدعمها في حرب طرابلس الأخيرة، وهو ما يجعل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأميركية على يقين بأن أزمة ليبيا قد تطول في ظل الدعم الإقليمي لأطراف ليبية.

وكان الجيش الوطني قد بدأ عملية عسكرية مطلع شهر أبريل الماضي لاستعادة العاصمة طرابلس من أيدي مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وبعض قادتها ملاحقين دوليا وفق قرارات رسمية صادرة عن مجلس الأمن الدولي، فيما يحاول الجيش منذ أسابيع إبطاء وتيرة عمليته العسكرية بسبب مخاوفه من الإضرار بنحو مليوني مواطن يقطنون العاصمة.

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