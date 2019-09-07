المؤقتة: إنشاء بلدية القريات وهذه حدودها الإدارية

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بإنشاء بلدية تسمى “بلدية القريات” يكون مقرها الإداري بالقريات.

وبحسب قرار الحكومة المؤقتة رقم 596 لسنة 2019 فإن الحدود الإدارية للبلدية هي شمالا وادي ابروسن – النصب التذكاري، وجنوبا بئر أم المرافق – بئر عوينات- بئر المر، وشرقا بئر بوارتيمة – بئر قرضاب- بئر الرمل – وادي ابروسن، غربا بئر الغزيل ويمتد شمالا حتى بئر ناصره – بئر علاق حتى بئر عقلة الجفيرات.

كما أصدرت الحكومة القرار رقم 590 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إدارة بلدية جنزور بمجلس تسييري يتألف من بالعيد العجيلي طويلة رئيسا وبعضوية كل من زكريا رمضان حكاية، هشام بوزيد الأعثر، عبد الباسط حسين حبير، طلحة علي الدالي، عز الدين مختار حديد، أمال الهادي عيسى.

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