برلماني لـ “المتوسط”: إحاطة سلامة حملت الكثير من المغالطات

خاص المتوسط / حنان منير:

انتقد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مؤكدا أنه لم يتقدم بالملف الليبي خطوة واحدة.

واعتبر الدرسي، في تصريح خاص لـ” المتوسط أن إحاطة سلامة حملت الكثير من المغالطات، مشيرا إلى أن سلامة كثيرا ما يجامل طرفا على حساب الطرف الآخر.

وأوضح الدرسي، أن سلامة يخضع لضغوطات من طرابلس وهو ما أجبره على تغيير تصريحاته بعد أن اعترف في إحاطته قبل الأخيرة بوجود مجموعات إرهابية تقاتل بجانب حكومة الوفاق

وأفاد الدرسي، بأن سلامة يعلم جيدا من يقصف مطار معيتيقة الدولي ويعلم أنه ليس الجيش ولكنه يرفض الاعتراف بذلك.

