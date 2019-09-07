سلاح الجو ينفذ غارة على هدف للقوات التركية بقاعدة معيتيقة

استهدف سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، هدفا عسكريا في مطار امعيتيقة الدولي صباح اليوم.

ونقلت صحيفة المرصد عن مصدر من غرفة عمليات سلاح الجو لم تسمه، أن الضربة الجوية أصابت هدفا مرتبطا بالقوات المسلحة التركية في قاعدة معيتيقة بطرابلس.

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