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سلاح الجو ينفذ غارة على هدف للقوات التركية بقاعدة معيتيقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استهدف سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، هدفا عسكريا في مطار امعيتيقة الدولي صباح اليوم.

ونقلت صحيفة المرصد عن مصدر من غرفة عمليات سلاح الجو لم تسمه، أن الضربة الجوية أصابت هدفا مرتبطا بالقوات المسلحة التركية في قاعدة معيتيقة بطرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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