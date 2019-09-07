تعليم الوفاق: بحث مقترح للمجلات العلمية المحكمة

عقدت لجنة إعداد لائحة المجلات العلمية المحكمة وآليات إنشائها وتقييمها ووضع تصور لمواقعها الالكترونية بوزارة التعليم اجتماعها الرابع بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز محمد أبوبكر ورئيس واعضاء اللجنة

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بطرابلس النواة الاولي لمقترح لائحة للمجلات العلمية المحكمة آليات إنشائها وتقييمها كما ناقشت اللجنة في اجتماعها تصور للمواقع الالكترونية للمجلات العلمية المحكمة على الشبكة العنكبوتية.

وشكلت لجنة إعداد لائحة المجلات العلمية المحكمة وآليات إنشائها وتقييمها ووضع تصور لمواقعها الالكترونية بوزارة التعليم شكلت بموجب قرار وزير التعليم رقم (597) لسنة 2019 وتضم في عضويتها نخبة من المختصين في هذا المجال.

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