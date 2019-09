“موغيرني” تكشف موعد تحديد مصير عملية صوفيا في ليبيا

المتوسط:

كشفت المُتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن مصير عملية صوفيا البحرية، التي أطلقُت عام 2015م، سيُحدد من قبل الدول الأعضاء نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وبينت مايا كوسيانيتش، في تصريحات لها، نشرتها وكالة “آكي” الإيطالية، أن المُناقشات بدأت بشأن إمكانية استمرار العملية وأدواتها وتفويضها، بين ممثلي الدول الأعضاء، دون إعطاء أي تفاصيل عن مسيرة هذه النقاشات.

وألمحت إلى أن العملية لا تزال مستمرة على الرغم من إيقاف إمكانياتها البحرية قبل أشهر بسبب عدم قدرة الدول الأعضاء على تلبية طلب إيطاليا بتعديل نظامها التشغيلي.

