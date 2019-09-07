“التاسع” و”ترهونة”: القصف التركي.. لن “يثنينا ويرهبنا”

أكد قائد اللواء التاسع مشاة في الجيش الوطني أن عناصر اللواء لن تتردد لحظة واحدة في دعم عملية الجيش الوطني عسكريا في العاصمة طرابلس لإنجاز هدف تحريرها واستعادتها، وأن مبادرة الطيران الحربي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقصف أهداف للواء في مدينة ترهونة لن يثني اللواء عن مشاركته في العملية العسكرية للجيش، وأن تشكيلات اللواء تحتفظ بمواقعها وتدافع عنها، لافتا في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية إلى أن هذا القصف لم يهز قوات اللواء التاسع مشاة، ولم يضره إطلاقاً.

وبحسب العميد عبد الوهاب المقري فإن قوات اللواء التاسع تخوض الحرب بجانب الجيش الوطني، وأن الحرب مسرح مفتوح لمواجهات ومفاجآت عسكرية، وأن كل شيء سيكون متوقعا في إطار هذه الحرب، لكن العميد المقري أكد جاهزية قواته وإيمانها بالنصر القريب تحت قيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، معتبرا أن قوات اللواء التاسع لن تتراجع “قيد أنملة” وفق وصف المقري للصحيفة الإماراتية.

وفي الإطار ذاته، نقلت صحيفة “الاتحاد” عن رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الشيخ صالح الفاندي القول إن القصف البربري التركي على ترهونة هو قصف غاشم، لافتاً إلى أن القصف الذي تقوده ميليشيات الوفاق لن يثني مدينة ترهونة عن دعم عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس، مطالبا “أهالي مصراتة الشرفاء الذين وصفهم بـ”الأخوة” في الوطن بضرورة عدم استهداف مدينة ترهونة التي تبعد 80 كم عن مدينة طرابلس، مضيفاً: “قصف الأحياء المدينة أمر غير مقبول ولا يشرف أحداً”.

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