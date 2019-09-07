الأرصاد: أمطار غزيرة مساء اليوم وغدا على غات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، «سقوط أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم السبت وغدا الأحد على غات والمناطق الجبلية المجاورة لها؛ التي تتسبب في حدوث السيول وجريان المياه في بعض الأودية، وتجمعها في المناطق المنخفضة».

وأكد المركز أن هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية مساء اليوم على مدن سرت وأبو نجيم ويفرن وبني وليد ومزدة، حسب جاء على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم غات بـ 3.2 مليون دولار

وتعرضت غات إلى سيول في 4 يونيو الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص من سكان المدينة، إضافة إلى تضرر المنازل والبنية التحتية بها.

وتلقت المدينة خلال الفترة الماضية مساعدات من بلديات مجاورة، وجمعيات أهلية، إضافة إلى جهود الهلال الأحمر لمساعدة النازحين، كما تلقت قوافل إغاثية من حكومتي الوفاق والموقتة.

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