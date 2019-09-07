المؤقتة تعلن تشكيل المجلس التسييري لبلديتي العزيزية وبنت بيه

قرنادة-العنوان

أعلنت الحكومة الموقتة، اليوم السبت، تشكيل المجلس التسييري لبلديتي العزيزية وبنت بيه.

ونص قرار نشرته الحكومة المؤقتة عبر صفحتها بـ “فيسبوك”، رقم “566” لسنة 2019 على تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية العزيزية، يتولى “مراد علي” رئاسة المجلس.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: محمد سالم المغربي، الشارف سعيد الدعاس، ضياء أبوجعفر، محمد الطاهر، عبدالكريم سالم، خيرية علي السائح.

ونص القرار رقم “567” لسنة 2019 على أن يتولى أشرف خليفة المصلح رئاسة المجلس التسييري لبلدية بنت بيه، حيث ضم المجلس في عضويته كلا من: مسعود سعيد مسعود، وعمر عبدالعزيز سعد، وعبدالكبير مختار، وفاطمة الأمين، وعلي عبدالسلام مسعود.

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